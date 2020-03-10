Новим керівником департаменту охорони здоров'я Одеси може стати людина, пов'язана з корупцією

Під час проведення конкурсу на посаду заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я голова комісії вимагала від преси і представників громадськості покинути приміщення

Фото: Думская

Під час проведення конкурсу на посаду заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я голова комісії вимагала від преси і представників громадськості покинути приміщення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

За інформацією видання, перший етап конкурсу на посаду заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я з питань реформування повинен був початися о 9:30, але почався годиною пізніше і відразу зі скандалу.

Чиновники постаралися максимально заважати роботі ЗМІ та громадських спостерігачів.

Зокрема, голова конкурсної комісії Галина Савченко з незрозумілих причин відмовилася говорити як про процедуру проведення, так і про претендентів. Голова комісії вимагала від преси і представників громадськості покинути приміщення, посилаючись на якісь правила конкурсу (ніде не опубліковані). Коли журналісти відмовилися, вона вийшла із зали сама, оголосивши десятихвилинну перерву.

"Значить будемо шукати інше місце проведення конкурсу", — констатувала Галина Савченко.

Втім, через деякий час вона повернулася, і тестування стартувало. У ньому беруть участь чотири людини.

На думку громадського діяча Ірини Потоцької, нервозність конкурсної комісії і спроба закрити засідання пояснюється бажанням ОДА посадити в крісло заступника (він буде і в.о. директора) людину, яка могла би своїм підписом погодити закупівлю 130 карет швидкої допомоги за 300 млн грн.

"Одним з претендентів є киянин Олександр Курмишов, який у столиці відзначився корупційними діями саме у сфері закупівель машин швидкої допомоги, стосовно нього розпочато кримінальні провадження. Ми маємо всі підстави вважати, що цю людину хочуть зробити заступником, щоб він підписав документ і дозволив компанії постачати обласному управлінню охорони здоров'я зовсім не ту техніку, яка була заявлена у тендерній документації. Спішність конкурсу може бути викликана звільненням в.о. директора департаменту Ігоря Гінжула, який не захотів брати участь у цих схемах", — заявила Ірина Потоцька.