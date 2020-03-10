Новим керівником департаменту охорони здоров'я Одеси може стати людина, пов'язана з корупцією
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.
За інформацією видання, перший етап конкурсу на посаду заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я з питань реформування повинен був початися о 9:30, але почався годиною пізніше і відразу зі скандалу.
Чиновники постаралися максимально заважати роботі ЗМІ та громадських спостерігачів.
Зокрема, голова конкурсної комісії Галина Савченко з незрозумілих причин відмовилася говорити як про процедуру проведення, так і про претендентів. Голова комісії вимагала від преси і представників громадськості покинути приміщення, посилаючись на якісь правила конкурсу (ніде не опубліковані). Коли журналісти відмовилися, вона вийшла із зали сама, оголосивши десятихвилинну перерву.
"Значить будемо шукати інше місце проведення конкурсу", — констатувала Галина Савченко.
Втім, через деякий час вона повернулася, і тестування стартувало. У ньому беруть участь чотири людини.
На думку громадського діяча Ірини Потоцької, нервозність конкурсної комісії і спроба закрити засідання пояснюється бажанням ОДА посадити в крісло заступника (він буде і в.о. директора) людину, яка могла би своїм підписом погодити закупівлю 130 карет швидкої допомоги за 300 млн грн.
"Одним з претендентів є киянин Олександр Курмишов, який у столиці відзначився корупційними діями саме у сфері закупівель машин швидкої допомоги, стосовно нього розпочато кримінальні провадження. Ми маємо всі підстави вважати, що цю людину хочуть зробити заступником, щоб він підписав документ і дозволив компанії постачати обласному управлінню охорони здоров'я зовсім не ту техніку, яка була заявлена у тендерній документації. Спішність конкурсу може бути викликана звільненням в.о. директора департаменту Ігоря Гінжула, який не захотів брати участь у цих схемах", — заявила Ірина Потоцька.
- 16:07 10 березня У Полтавській області спортсменка перемогла на міжнародних змаганнях
- 16:00 10 березня Суддя у справі Федини є цивільною дружиною судді, який ухвалював вироки автомайданівцям
- 15:59 10 березня Вічний лідер: депутати РФ обнулили президентство Путіна
- 15:57 10 березня Італія буде закритою для туризму: Ryanair також скасовує перельоти
- 15:55 10 березня У харківському госпіталі помер український військовий
- 15:44 10 березня Кабмін призначив в.о. міністра економіки
- 13:18 10 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою