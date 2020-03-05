Ображає і принижує: на Одещині школярі вимагають звільнити свою вчительку

Спеціальна комісія перевірить повідомлення про буллинг в ізмаїльськый школі №11 Одеськоъ області

Фото: pexels

Спеціальна комісія перевірить повідомлення про буллинг в ізмаїльськый школі №11 Одеськоъ області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Незважаючи на численні заяви батьків і школярів про непедагогічну поведінку вчителя української мови і літератури, Жанна Мунтяну залишається на своїй посаді.

"Твоє місце на зоні", "Помий свій рот від фекалій", "Ти і твоя сім'я зеки", "Ти тупіший шкільної дошки" — ці та інші принизливі фрази учням 9-А класу ізмаїльської школи №11 не раз доводилося чути на свою адресу від вчительки Жанни Мунтяну. Перші прояви буллінга школярі відчули на собі ще в 6-му класі. Тоді, кажуть підлітки, вчитель без з'ясування обставин стала звинувачувати кількох учнів у тому, чого вони не робили, і не давала заступитися за них іншим.

"Вона не дозволяє дивитися їй в очі, каже, що ми цього не варті, постійно погрожує, що дасть нам погані характеристики і нас не візьмуть ні в один навчальний заклад, і ми будемо працювати двірниками. Погрожує, що якщо ми будемо скаржитися батькам, то вона доб'ється того, що нас виженуть зі школи. При цьому вона вимагає поваги до себе, не маючи поваги ні до батьків, ні до учнів", — розповідає учениця 9-А класу Богдана.

Учитель вибрала четвірку улюбленців, інші ж потрапили в немилість і постійно піддаються нападам. Жанна Мунтяну дає школярам принизливі прізвиська, їм погрожує соціальними службами і дитбудинком, розголошує конфіденційну інформацію про дітей.

"Мій однокласник, який з дитинства страждає заїканням, один раз мав особисту бесіду з учителем, в якій розповів їй про свої сімейні таємниці і розплакався. Вона пообіцяла, що це залишиться між ними, але не дотрималась обіцянки і оприлюднила цей випадок перед усім класом. А одного разу вона засунула іншому однокласнику в труси пластмасового павука і потім кілька разів ударила його рукою по "п'ятій точці". Вона сказала не виймати його до кінця дня, так щоб крім лікаря ніхто не зміг його дістати. Потім вона придумала йому прізвисько "Дениско-Павучок" і сказала: "Ну що, Дениска, заліз павучок в дірочку?" — продовжує Богдана.

Психіка підлітків не витримує щоденних цькувань – один із школярів після чергового психологічного насильства потрапив до лікарні з астено-невротичним синдромом, інший страждає виразкою шлунка на тлі нервового перенапруження.

Дев'ятикласники також розповідають, що свої прямі обов'язки Жанна Мунтяну, педагог з 28-річним досвідом, виконує не кращим чином. По-перше, спілкується вчитель української мови виключно російською, по-друге, у шкільній програмі часто віддає перевагу розмовам про своїх дітей і подорожі, по-третє – ставить в журнал занижені оцінки, які не збігаються з тими, які вона ставить у щоденники. Зараз справа про булінг розглядається в суді, а сама Жанна Мунтяну спішно пішла на лікарняний.

Керівництво школи про ситуацію знає, але звільняти неврівноважену вчительку не збирається. Принаймні до тих пір, поки суд не визнає її винною. Учні побоюються, що вона подасть зустрічний позов про незаконне позбавлення посади.

В обласному департаменті освіти і науки пообіцяли розібратися в ситуації. "Перша заява до директора потрапила ще в травні минулого року і нічого не було зроблено. Потрібно було звертатися одразу до нас, ми зберемо комісію, яка вже наступного тижня займеться розслідуванням всіх обставин. Особисто мені зрозуміло, що факти булінга підтверджуються", — говорить директор департаменту Олександр Лончак.