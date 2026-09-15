У Миколаєві батьків засудили до 10 та 11 років за продаж новонародженої дитини

Фото: Нацполіція

У Миколаєві 39-річного чоловіка та 22-річну жінку засудили до 10 та 11 років позбавлення волі відповідно за продаж власної новонародженої дитини. Ще до народження немовляти вони домовилися продати його за 10 тисяч доларів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними справи, під час вагітності чоловік та жінка отримали 8 тисяч гривень завдатку. Решту домовленої суми вони забрали наступного дня після пологів — безпосередньо біля пологового будинку.

Новонародженій дитині надали статус постраждалої від торгівлі людьми.

Наразі дитина перебуває в безпеці. Їй уже призначили опікуна.

Нагадаємо, що у Києві суд визнав 45-річного чоловіка винним у систематичному зґвалтуванні двох малолітніх синів його співмешканки, а також у виготовленні та розповсюдженні порнографії, зокрема дитячої. Його засудили до довічного позбавлення волі.