На Миколаївщині чоловік під час сварки вдарив вітчима ножем у груди

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У Первомайському районі Миколаївської області поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 55-річному вітчиму

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про госпіталізацію потерпілого з ножовим пораненням грудної клітини надійшло до поліції близько опівночі 12 серпня. Чоловіка доправили до лікарні, де медики оцінюють його стан як тяжкий.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері 37-річний пасинок прийшов додому у стані алкогольного сп’яніння. Між ним та родичами виник словесний конфлікт. Під час сварки чоловік ударив вітчима ножем у грудну клітину.

На місці події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертне дослідження.

Підозрюваного затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.