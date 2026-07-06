В Харькове священник публично унижал украинцев и оправдывал РФ

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В Харькове будут судить священника УПЦ, систематически распространявшего антиукраинские нарративы. В частности, он призвал к свержению государственного совета

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в течение 2022-2025 годов священник в пророссийских Telegram-каналах унижал украинцев. В частности, он транслировал пророссийские тезисы. К примеру, он заявлял, что Харьков якобы всегда был российским городом. Он также восхвалял воздушные атаки на собственный город.

Пока священника задержали. Ему грозит уголовная ответственность.

"Обвиняемый искренне раскаялся. Приговора он ожидает под стражей", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Запорожской области судили священника УПЦ (МП). Он способствовал распространению русской пропаганды.