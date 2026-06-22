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Поліцейські затримали та повідомили про підозру водієві Audi, який у стані сильного алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Миколаєві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

ДТП сталася 20 червня близько 22:15 в районі регульованого перехрестя на перетині проспекту Центрального та вулиці Захисників Миколаєва. Зіткнулися автомобілі Audi та Citroen C3, за кермом якого перебувала 50-річна жінка.

Внаслідок удару водійка Citroen загинула на місці. Двох 17-річних пасажирок, доньок загиблої, госпіталізували. Згодом одна з дівчат від отриманих тяжких травм померла у лікарні. За життя другої дівчини продовжують боротися медики.

Правоохоронці затримали 31-річного водія Audi. Чоловік був за кермом пʼяним – у його крові зафіксували 2,51 проміле алкоголю.

21 червня затриманому оголосили підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП та в'їхав у літній майданчик на АЗС. Внаслідок аварії травмувалися шестеро людей, серед яких двоє неповнолітніх.