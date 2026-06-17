Фото: полиция

ДТП произошло 16 июня около 12:40 в селе Лысая Гора Первомайского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Великая 39-летний водитель автомобиля Opel Vivaro выехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель авто и трое его пассажиров 25, 45 и 64 лет получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Полиция обращается к возможным свидетелям аварии. Информацию просят сообщить по телефонам: (068) 314-29-49, (063) 128-72-16 или 102.

Напомним, вечером 16 мая в городе Ирпень на Киевщине столкнулись два автомобиля. В результате ДТП травмы получили трое несовершеннолетних детей.