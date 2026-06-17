Фото: полиция

ДТП произошло 16 июня около 18:00 в городе Ирпень Бучанского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Mitsubishi, двигаясь по Университетской улице, не справился с управлением. В результате этого автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто Kia.

В результате ДТП травмы получили трое несовершеннолетних детей, которые находились в салоне Mitsubishi. Всех пострадавших госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 15 июня в Николаевской области столкнулись два автомобиля. От полученных травм на месте погиб водитель одного из авто, еще три человека пострадали. Полиция ищет свидетелей аварии.