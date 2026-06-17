Фото: поліція

ДТП сталася 16 червня близько 12:40 в селі Лиса Гора Первомайського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Велика 39-річний водій авто Opel Vivaro виїхав з дороги і врізався у дерево.

Внаслідок ДТП водій авто та троє його пасажирів 25, 45 та 64 років отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Поліція звертається до можливих свідків аварії. Інформацію просять повідомити за телефонами: (068) 314-29-49, (063) 128-72-16 чи 102.

Нагадаємо, ввечері 16 травня у місті Ірпінь на Київщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП травми отримали троє неповнолітніх дітей.