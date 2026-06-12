Фото: ОВА

У ніч на 12 червня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Миколаєву

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки "шахедів" на місто поранено трьох людей, всіх госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що через ворожу атаку пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 12 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді на Сумщині. Загинула жінка, ще одна – у важкому стані.