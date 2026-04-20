В Новоукраинском районе правоохранители задержали местного жителя, который в течение нескольких месяцев совершал сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, злоумышленник начал совершать противоправные действия в отношении 13-летней девочки в октябре 2025 года. Преступления продолжались в течение полугода в одном из населенных пунктов района.

Полицейские задержали 28-летнего фигуранта. Ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет).

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области мужчина еженедельно в течение двух лет насиловал падчерицу. Девочка пыталась рассказать обо всем матери и бабушке, но родные ей не поверили. Злоумышленника задержали.