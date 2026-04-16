16 квітня 2026, 08:47

Обстріли Миколаївщини: пошкоджені будинки та промисловий об'єкт, постраждала родина з дитиною

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Минулої доби російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Миколаївську область

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

У місті Новий Буг Баштанського району внаслідок обстрілу пошкоджені вісім приватних будинків. Постраждала родина: госпіталізовані 36-річний чоловік, 35-річна жінка та їхній 8-річний син, у якого діагностували гостру реакцію на стрес,. На ранок стан потерпілих – задовільний, без погіршення.

У Первомайському районі через падіння уламків пошкоджені приватний будинок, гараж та лінія електропередач. Три населені пункти тимчасово залишилися без світла, проте на ранок електропостачання повністю відновили. Постраждалих у цьому районі немає.

У Миколаївському районі ворог атакував Куцурубську громаду артилерією та FPV-дроном. У селі Дмитрівка пошкоджені два будинки, господарська споруда та гараж. Крім того, безпілотником типу "Молнія" росіяни атакували промисловий об'єкт у Галицинівській громаді. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські війська атакували два райони Дніпропетровщини ракетами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 34 отримали поранення.

