19:57  30 березня
У віці 62 років помер актор "Маски-шоу"
16:06  30 березня
На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"
15:29  30 березня
На Харківщині створили приватний підрозділ ППО
UA | RU
UA | RU
30 березня 2026, 17:38

На Миколаївщині дівчина впала у кому і померла після видалення апендикса

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Вознесенську 16-річна дівчина померла після операції з видалення апендикса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Миколаївської області.

Про смерть неповнолітньої пацієнтки поліцію повідомили медики обласної дитячої лікарні 28 березня. Правоохоронці встановили, що 14 березня 16-річну дівчину госпіталізували до Вознесенської міської лікарні, де їй провели оперативне втручання з видалення апендициту. Згодом стан пацієнтки різко погіршився, і її терміново госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Після обстеження медики діагностували у пацієнтки важке ускладнення та провели повторне оперативне втручання, під час якого неповнолітня впала у кому. Майже два тижні медики боролися за життя дівчини, однак врятувати її не вдалось і вона померла.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками слідчі відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування.

Медикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялось, старості села, який застрелив колегу на Миколаївщині, змінили запобіжний захід. Трагічний випадок стався 17 березня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
На Миколаївщині внаслідок атаки ворожих дронів поранено 10 людей
29 березня 2026, 11:45
"За 600 доларів зняв би з розшуку": у Миколаєві затримали співробітника ТЦК
27 березня 2026, 13:29
$2400 за виключення з бази: у Миколаєві викрили схему в ТЦК
27 березня 2026, 07:37
Всі новини »
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Зеленський заявив, що через заблокований кредит від ЄС Україна не зможе підготуватись до зими
30 березня 2026, 20:25
У віці 62 років помер актор "Маски-шоу"
30 березня 2026, 19:57
У Львові викрили суддю, який за хабар "допомагав" уникати призову
30 березня 2026, 19:55
Україна та Болгарія запустять пряме залізничне сполучення
30 березня 2026, 19:36
На Київщині 18-річний хлопець загинув на мотоциклі
30 березня 2026, 19:30
У Києві створять Пантеон видатних українців
30 березня 2026, 19:23
Війна, пропаганда ментально закинули нас в радянську епоху
30 березня 2026, 18:59
Батько загинув, мати кинула: на Закарпатті суд вирішив долю маленького хлопчика
30 березня 2026, 18:45
Ексмер Одеси Труханов буде судитися із Зеленським
30 березня 2026, 18:30
На Буковині свідок Єгови відмовився від мобілізації після ВЛК: яке покарання він отримав
30 березня 2026, 18:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »