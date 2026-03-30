На Миколаївщині дівчина впала у кому і померла після видалення апендикса

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Вознесенську 16-річна дівчина померла після операції з видалення апендикса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Миколаївської області.

Про смерть неповнолітньої пацієнтки поліцію повідомили медики обласної дитячої лікарні 28 березня. Правоохоронці встановили, що 14 березня 16-річну дівчину госпіталізували до Вознесенської міської лікарні, де їй провели оперативне втручання з видалення апендициту. Згодом стан пацієнтки різко погіршився, і її терміново госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Після обстеження медики діагностували у пацієнтки важке ускладнення та провели повторне оперативне втручання, під час якого неповнолітня впала у кому. Майже два тижні медики боролися за життя дівчини, однак врятувати її не вдалось і вона померла.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками слідчі відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування.

Медикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялось, старості села, який застрелив колегу на Миколаївщині, змінили запобіжний захід. Трагічний випадок стався 17 березня.