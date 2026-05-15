Украина провела 74-й обмен пленными, который стал началом масштабного процесса по формуле "1000 на 1000". Домой вернулись 205 воинов ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца и Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Этот обмен особенный тем, что почти 95% освобожденных находились в неволе с 2022 года. Большинство из них – это защитники Мариуполя и "Азовстали", пробывшие в плену четыре года.

Среди освобожденных также есть нацгвардеец, которого захватили на ЧАЭС. Удалось вернуть защитника, осужденного в России и помилованного.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Кроме рядовых и сержантов удалось освободить более 50 офицеров.

Самому младшему освобожденному защитнику – 21 год, самому старшему – 62 года. Два бойца сегодня празднуют день рождения: им 40 и 36 лет. У 21 защитника было или совсем скоро будет день рождения в мае.

Среди освобожденных есть пятеро однофамильцев.

Освобожденных защитников доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и денежные выплаты.

Напомним, 15 мая состоялся первый этап обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Домой вернулись 205 украинских защитников.