13:10  15 мая
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
11:19  15 мая
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
07:59  15 мая
Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 12:36

От 21 до 62 лет: кого удалось вернуть во время первого этапа обмена "1000 на 1000"

15 мая 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Фото: Координационный штаб
Читайте також
українською мовою

Украина провела 74-й обмен пленными, который стал началом масштабного процесса по формуле "1000 на 1000". Домой вернулись 205 воинов ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца и Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Этот обмен особенный тем, что почти 95% освобожденных находились в неволе с 2022 года. Большинство из них – это защитники Мариуполя и "Азовстали", пробывшие в плену четыре года.

Среди освобожденных также есть нацгвардеец, которого захватили на ЧАЭС. Удалось вернуть защитника, осужденного в России и помилованного.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШУ, ТРО, Воздушных Сил, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Кроме рядовых и сержантов удалось освободить более 50 офицеров.

Самому младшему освобожденному защитнику – 21 год, самому старшему – 62 года. Два бойца сегодня празднуют день рождения: им 40 и 36 лет. У 21 защитника было или совсем скоро будет день рождения в мае.

Среди освобожденных есть пятеро однофамильцев.

Освобожденных защитников доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации. Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и денежные выплаты.

Напомним, 15 мая состоялся первый этап обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Домой вернулись 205 украинских защитников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обмен пленных Украина РФ война пленные украинские военные
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве российская ракета унесла жизнь 12-летней дочери погибшего защитника
15 мая 2026, 13:36
В центре Львова мужчина облил Садового жидкостью: как отреагировал мэр
15 мая 2026, 13:10
В Киевской области произошел пожар на несанкционированной свалке
15 мая 2026, 13:02
Российские БпЛА атаковали общину на Сумщине – есть пострадавшие
15 мая 2026, 12:46
"Пленки Миндича": в НБУ подтвердили визиты Василия Веселого
15 мая 2026, 12:22
Контроль восстановлен: ВСУ освободили Отрадное на Харьквощине
15 мая 2026, 11:52
Зеркальный ответ: единственный способ остановить агрессора
15 мая 2026, 11:46
Во Львове повысили стоимость проезда в общественном транспорте
15 мая 2026, 11:22
Смертельное ДТП на Сумщине: погиб младенец, еще двое детей пострадали
15 мая 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Все блоги »