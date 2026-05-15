Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Киевский Путь горел мусор на территории несанкционированной свалки.

Для укрощения огня спасателям понадобилось около полутора часов. Специалисты устанавливают причину возгорания.

На месте работали четыре чрезвычайника, привлекалась одна единица спецтехники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что с начала месяца в Украине в результате пожаров в экосистемах выгорели почти 2250 гектаров земли. По состоянию на 10 мая произошел 1821 пожар.