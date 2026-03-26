Старосте села, застрелившего коллегу в Николаевской области, изменили меру пресечения

Николаевский апелляционный суд удовлетворил в полном объеме жалобу Баштанской окружной прокуратуры об изменении меры пресечения старости села, подозреваемого в убийстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру.

"Коллегия постановила отменить определение суда первой инстанции и избрать ему новую меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая 2026 года без права внесения залога", – говорится в сообщении.

18 марта следователь судья Баштанского районного суда избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом, которая на следующий день была внесена.

Напомним, что 17 марта 2026 между старостой села и его коллегой возник словесный конфликт на почве длительных неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина взял в своем кабинете оружие в выстрелившую в голову женщине, которая находилась на рабочем месте.