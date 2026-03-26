17:57  26 марта
Харьков начали атаковать новые российские беспилотники
15:39  26 марта
Во Львовской области будут судить руководителя ТЦК, который "забыл" задекларировать имущество на 8 миллионов
14:55  26 марта
В Полтаве ветеран ВСУ спустил собаку на полицейских – суд вынес приговор
26 марта 2026, 16:06

Старосте села, застрелившего коллегу в Николаевской области, изменили меру пресечения

фото: Николаевская областная прокуратура
Николаевский апелляционный суд удовлетворил в полном объеме жалобу Баштанской окружной прокуратуры об изменении меры пресечения старости села, подозреваемого в убийстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру.

"Коллегия постановила отменить определение суда первой инстанции и избрать ему новую меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая 2026 года без права внесения залога", – говорится в сообщении.

18 марта следователь судья Баштанского районного суда избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом, которая на следующий день была внесена.

Напомним, что 17 марта 2026 между старостой села и его коллегой возник словесный конфликт на почве длительных неприязненных отношений. Во время ссоры мужчина взял в своем кабинете оружие в выстрелившую в голову женщине, которая находилась на рабочем месте.

В Николаеве ищут нарушителей, которые ночью запустили салют на детской площадке
25 марта 2026, 11:17
В Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой
24 марта 2026, 15:59
В Николаеве в ДТП пострадали два 15-летних подростка на мотоцикле
24 марта 2026, 12:29
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Киеве женщина покупала диагноз для сына-уклоняющего
26 марта 2026, 18:25
Украинские военные поразили в Луганской области российский ЗРК стоимостью 25 миллионов долларов
26 марта 2026, 18:10
Харьков начали атаковать новые российские беспилотники
26 марта 2026, 17:57
Водитель заснул: на Днепропетровщине рейсовый микроавтобус влетел в столб
26 марта 2026, 17:35
Муж экс-замминистра энергетики купил Tesla за 10 000 гривен и продал в 82 раза дороже
26 марта 2026, 17:26
В Киеве мужчина из-за ревности решил убить "соперника"
26 марта 2026, 17:15
Буданов ворвался в тройку лидеров политических предпочтений украинцев – Гринев
26 марта 2026, 16:56
В Черном море атаковали танкер РФ
26 марта 2026, 16:48
На Прикарпатье провели первый турнир по парахоккею для ветеранов
26 марта 2026, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »