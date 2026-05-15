15 мая 2026, 14:35

В Ровенской области иномарка сбила ребенка

Фото: Национальная полиция
Авария произошла 14 мая около 19 часов на улице Басовкутской в Ровно. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно, 38-летний водитель Opel Zafira не выбрал безопасную скорость движения, не следил за дорожной обстановкой. В результате он сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с закрытыми переломами пальцев ноги. Известно, что на момент аварии водитель был трезв.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь приступил к судебному расследованию по ч.1 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области сообщили о подозрении водителя грузовика, который на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка. Девочку госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в больнице.

