В Ровенской области иномарка сбила ребенка

Авария произошла 14 мая около 19 часов на улице Басовкутской в Ровно. Правоохранители начали расследование

Предварительно, 38-летний водитель Opel Zafira не выбрал безопасную скорость движения, не следил за дорожной обстановкой. В результате он сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с закрытыми переломами пальцев ноги. Известно, что на момент аварии водитель был трезв.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь приступил к судебному расследованию по ч.1 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

