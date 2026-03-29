На Миколаївщині внаслідок атаки ворожих дронів поранено 10 людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Увечері 28 березня російські окупанти атакували безпілотиками Воскресенську громаду на в Миколаївській області

Як передає RegioNews, про це у Telegram повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, внаслідок атаки та падіння уламків БпЛА постраждали 10 людей на території громадського місця відпочинку.

Серед постраждалих є дві жінки віком 40 та 18 років, а також підлітки – пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.

Відомо, що 40-річна жінка та двоє дівчат віком 13 і 15 років перебувають у тяжкому стані.

