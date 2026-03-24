В Николаеве в ДТП пострадали два 15-летних подростка на мотоцикле
ДТП произошло 23 марта около 18:20 в городе Николаев Стрыйского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись мотоцикл Yamaha MT 07, которым управлял 15-летний подросток, и автомобиль "ВАЗ 2109" под управлением 27-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Винницкой области столкнулись легковушка и мотоцикл с подростками. Двух пострадавших госпитализировали.
23 марта 2026
