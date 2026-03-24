ДТП произошло 23 марта около 18:20 в городе Николаев Стрыйского района

Столкнулись мотоцикл Yamaha MT 07, которым управлял 15-летний подросток, и автомобиль "ВАЗ 2109" под управлением 27-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

