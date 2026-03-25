В Николаеве ищут нарушителей, которые ночью запустили салют на детской площадке
Полиция Николаева устанавливает нарушителей, которые ночью 25 марта устроили фейерверк
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Сообщение о запуске пиротехники на детской площадке поступило около 02:45 от жителей многоэтажек на улице Колодезной.
Местные жители зафиксировали запуск салюта на видео.
Патрульные и следователи, прибывшие по вызову, осмотрели территорию и нашли пустую коробку от использованной пиротехники. Правоохранители разыскивают нарушителей.
Полиция напоминает, что во время военного положения в Украине использование любой пиротехники, в частности, салютов и фейерверков, строго запрещено.
Ранее сообщалось, что в Ровно будут судить мужчину, запустившего фейерверк в жилом районе города, празднуя свой день рождения.