25 марта 2026, 11:17

В Николаеве ищут нарушителей, которые ночью запустили салют на детской площадке

Иллюстративное фото: pixabay
Полиция Николаева устанавливает нарушителей, которые ночью 25 марта устроили фейерверк

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение о запуске пиротехники на детской площадке поступило около 02:45 от жителей многоэтажек на улице Колодезной.

Местные жители зафиксировали запуск салюта на видео.

Патрульные и следователи, прибывшие по вызову, осмотрели территорию и нашли пустую коробку от использованной пиротехники. Правоохранители разыскивают нарушителей.

Полиция напоминает, что во время военного положения в Украине использование любой пиротехники, в частности, салютов и фейерверков, строго запрещено.

Ранее сообщалось, что в Ровно будут судить мужчину, запустившего фейерверк в жилом районе города, празднуя свой день рождения.

