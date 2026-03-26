Cтарості села, який застрелив колегу на Миколаївщині, змінили запобіжний захід

Миколаївський апеляційний суд задовольнив у повному обсязі скаргу Баштанської окружної прокуратури щодо зміни запобіжного заходу старості села, якого підозрюють у вбивстві

"Колегія постановила скасувати ухвалу суду першої інстанції та обрати йому новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня 2026 року без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.

18 березня слідчий суддя Баштанського районного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою, яку наступного дня було внесено.

Нагадаємо, що 17 березня 2026 року між старостою села та його колегою виник словесний конфлікт на ґрунті тривалих неприязних відносин. Під час сварки чоловік узяв у своєму кабінеті зброю у вистрілив у голову жінці, яка перебувала на робочому місці.