26 березня 2026, 16:06

Cтарості села, який застрелив колегу на Миколаївщині, змінили запобіжний захід

фото: Миколаївська обласна прокуратура
Миколаївський апеляційний суд задовольнив у повному обсязі скаргу Баштанської окружної прокуратури щодо зміни запобіжного заходу старості села, якого підозрюють у вбивстві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру.

"Колегія постановила скасувати ухвалу суду першої інстанції та обрати йому новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня 2026 року без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.

18 березня слідчий суддя Баштанського районного суду обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою, яку наступного дня було внесено.

Нагадаємо, що 17 березня 2026 року між старостою села та його колегою виник словесний конфлікт на ґрунті тривалих неприязних відносин. Під час сварки чоловік узяв у своєму кабінеті зброю у вистрілив у голову жінці, яка перебувала на робочому місці.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
