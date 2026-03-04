Атака на поїзд у Миколаєві: рятувальники ДСНС ліквідували наслідки

Фото: ДСНС Миколаївщини

У середу, 4 березня, Миколаїв атакували російські безпілотники. Внаслідок удару загорівся потяг, але рятувальники швидко ліквідували пожежу

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури.

Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС та черговий караул пожежного потяга "Укрзалізниці"", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, поранено чоловіка, його госпіталізували до лікарні!

На місці також працювали піротехніки та хіміки ДСНС для перевірки території.

Нагадаємо, зранку 4 березня у Миколаєві ворожий безпілотник влучив у поїзд. Він був порожній й прибув на технічне обслуговування. Було відомо, що поранення отримав один співробітник Укрзалізниці.