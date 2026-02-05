Бывший и нынешний директора Николаевкоммунтранса "назначали стрелку" на дне рождения мэра
Директор КП "Николаевкоммунтранс" Андрей Вецало и уже эксклав предприятия Дмитрий Тесленко поссорились в комментариях и «назначили стрелку» на дне рождения мэра Николаева Александра Сенкевича
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости N".
Поругались мужчины в комментариях под постом Тесленко о назначении на его прежнюю должность человека, внесенного в базу "Миротворец".
Под сообщением об отсутствии реакции со стороны руководства города Андрей Вецало, не выбирая выражения, обвинил самого Тесленко в подделке накладных и торговле топливом.
При этом называет он бывшего директора предприятия "г*вном", "наглой мерзостью" и "чертом". А в конце вообще пишет о том, что "при встрече – прибью".
Тесленко отметил, что готов встретится. На что Вецало предлагает устроить разборки завтра, на дне рождения А.Ф. ". Речь идет о дне рождения городского головы Александра Сенкевича.
Как сообщалось, сотрудники ДБР сообщили о подозрении офицеру одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области. Он во время мобилизационных мероприятий избивал людей.