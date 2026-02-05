В Харькове за ночь медики спасли жизнь двум женщинам

Фото: "Відомо"

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В ночь на 4 февраля в течение нескольких часов врачи провели реанимационные мероприятия для женщин с острым инфарктом миокарда. В обоих случаях им удалось запустить сердце.

Первый случай произошел в Харькове. 42-летняя женщина была в критическом состоянии с полной остановкой кровообращения. Благодаря последовательным реанимационным действиям жизненные функции пациентки удалось восстановить.

Второй случай произошел в Нововодолажской общине. Там 54-летняя женщина с таким же диагнозом резко потеряла кровообращение уже во время транспортировки в больницу. Медики приступили к немедленной реанимации, и благодаря этому женщина выжила.

