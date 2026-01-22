Ілюстративне фото: pixabay

Правоохоронці у Миколаєві передали до суду справу 33-річного стоматолога-хірурга. Через його недбалість та професійні помилки помер 63-річний чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У 2024 році лікар оглянув пацієнта та поставив діагноз, але не провів усіх необхідних обстежень. Медик порушив протоколи лікування та не надав вчасну допомогу, через що стан пацієнта погіршився, і він помер.

У листопаді минулого року лікарю повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків (ч. 1 ст. 140 ККУ). Наразі розслідування завершене, справу передали до суду.

Якщо провину медика доведуть, йому загрожує до двох років ув’язнення з позбавленням права займатися лікарською діяльністю терміном до п'яти років.

