10:38  22 січня
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
08:57  22 січня
Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК
07:54  22 січня
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 10:38

У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт

22 січня 2026, 10:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці у Миколаєві передали до суду справу 33-річного стоматолога-хірурга. Через його недбалість та професійні помилки помер 63-річний чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У 2024 році лікар оглянув пацієнта та поставив діагноз, але не провів усіх необхідних обстежень. Медик порушив протоколи лікування та не надав вчасну допомогу, через що стан пацієнта погіршився, і він помер.

У листопаді минулого року лікарю повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків (ч. 1 ст. 140 ККУ). Наразі розслідування завершене, справу передали до суду.

Якщо провину медика доведуть, йому загрожує до двох років ув’язнення з позбавленням права займатися лікарською діяльністю терміном до п'яти років.

Нагадаємо, у Києві жінка померла під час операції з імплантації сідниць. Платичний хірург отримав підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаїв суд Лікар стоматологи смерть пацієнт смерть пацієнта
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків
22 січня 2026, 11:30
В Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки
22 січня 2026, 11:24
Розвідували наслідки удару "Орєшніком" по Львівщині: СБУ затримала російських агентів
22 січня 2026, 11:07
Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі
22 січня 2026, 10:53
Армія РФ вже десяту годину атакує "шахедами" Кривий Ріг
22 січня 2026, 10:51
На Одещині внаслідок російської атаки загинув підліток
22 січня 2026, 10:28
Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26
Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04
В Україні понад 122 тисячі хворих на ГРВІ: тільки один регіон трохи перевищив епідпоріг
22 січня 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »