Иллюстративное фото

В Николаеве судили женщину, которая оставила детей дома. В то время, когда дети были без присмотра, они погибли от угарного газа

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Центральный районный суд Николаева применил меру пресечения к 34-летней местной жительнице. Речь идет, что она закрыла квартиру, где были ее 4-летний сын и 3-летняя дочь, и пошла на "свидание" с бывшим мужем и знакомым в кафе.

Пока женщина веселилась, дети пошли в ванную, включили там горячую воду. Сначала начал работать газовый водонагреватель, а затем начал сжигать большие объемы природного газа. Поэтому квартира начала заполняться угарным газом, достигнув опасной концентрации для жизни человека, что привело к смерти детей.

На суде женщина раскаялась. Судья постановила применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, с определением размера залога в сумме 121 120 гривен.

Напомним, ранее об этом инциденте сообщали в полиции. Отмечалось, что женщина после двух дней отсутствия вернулась домой в пьяном виде. Там она нашла мёртвых детей, а квартира была наполнена паром от горячей воды.