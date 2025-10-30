17:43  30 жовтня
Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
17:35  30 жовтня
На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
17:27  30 жовтня
У Києві на пошті вибухнула посилка
30 жовтня 2025, 20:40

Діти загинули, доки мати була в кафе: на Миколаївщині судили жінку, яка залишила дітей вдома заради побачення

30 жовтня 2025, 20:40
Ілюстративне фото
У Миколаєві судили жінку, яка залишила дітей вдома. В той час, коли діти були без нагляду, вони загинули від чадного газу

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Центральний районний суд Миколаєва застосував запобіжний захід до 34-річної місцевої мешканки. Йдеться про те, що вона зачинила квартиру, де були її 4-річний син та 3-річна донька, і пішла на "побачення" з колишнім чоловіком та знайомим до кафе.

Доки жінка веселилась, діти пішли до ванної кімнати, увімкнули там гарячу воду. Спочатку почав працювати газовий водонагрівач, а потім він почав спалювати великі обсяги природнього газу. Через це квартира почала заповнюватись чадним газом, досягнувши небезпечної концентрації для життя людини, що призвело до смерті дітей.

На суді жінка розкаялась. Суддя постановила застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 121 120 гривень.

Нагадаємо, раніше про цей інцидент повідомляли в поліції. Зазначалось, що жінка після двох днів відсутності повернулась додому у п'яному стані. Там вона знайшла мертвих дітей, а квартира була наповнена паром від гарячої води.

діти суд Миколаїв
