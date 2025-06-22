Взрывы в Николаеве: мэр сообщил, что происходит
Сегодня, 22 июня, в Николаеве будут работать взрывотехники. В городе будут греметь взрывы
Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич, передает RegioNews.
Он призвал горожан не паниковать.
"В Николаеве в Ингульском районе сегодня в 12:10 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов", - написал чиновник.
Напомним, в Херсонской области мужчина получил взрывную травму, взяв в руки БпЛА.
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