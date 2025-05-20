За сутки на Донетчине: 1 погибший, 6 раненых из-за обстрелов РФ

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Российская армия за прошедшие сутки, 19 мая, убила одного жителя Донецкой области, еще шесть человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, 19 мая россияне убили одного человека в Северске. Еще шесть человек получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области (3215 погибших и 7148 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в Константиновке Донецкой области российские войска нанесли удар беспилотниками по территории пожарно-спасательной части. Повреждена техника, люди не пострадали.