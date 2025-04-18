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18 апреля 2025, 01:45

В Николаевской области в результате пожара погиб человек

18 апреля 2025, 01:45
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фото: ГСЧС Украины в Николаевской области
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Трагедия произошла в четверг утром, 17 апреля, в Первомайске. Местный житель погиб в результате пожара в летней кухне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

"В ходе проведения разведки пожарные в помещении обнаружили тело погибшего мужчины 1980 г. р.", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади 16 квадратных метров. В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, на днях в Николаеве в горящем доме обнаружили тело человека.

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пожар смерть спасатели ГСЧС жертва Первомайск Николаевская область
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