В Николаевской области в результате пожара погиб человек

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Трагедия произошла в четверг утром, 17 апреля, в Первомайске. Местный житель погиб в результате пожара в летней кухне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

"В ходе проведения разведки пожарные в помещении обнаружили тело погибшего мужчины 1980 г. р.", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади 16 квадратных метров. В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, на днях в Николаеве в горящем доме обнаружили тело человека.