Фото: ГСЧС

В Сумской области произошел пожар в жилом доме. К сожалению, погиб хозяин квартиры и его товарищ

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Инцидент произошел в 23 часа 15 апреля на улице Владимира Шухова в Конотопе Пожар произошел в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

К сожалению, в результате пожара погиб владелец квартиры (мужчина 44 лет) и его товарищ).

Напомним, ранее в Киеве погиб человек во время пожара. Сам пожар произошел на Очаковском переулке в Соломенском районе столицы. Спасатели вывели из помещения двух пострадавших и передали медикам. Однако, к сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело человека.