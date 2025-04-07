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07 апреля 2025, 08:20

Оккупанты ударили по Николаевщине из артиллерии, — ОВА

07 апреля 2025, 08:20
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иллюстративное фото: росСМИ
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За прошедшие сутки, 6 апреля, российские войска атаковали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что около 10:00 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. К счастью, люди не пострадали.

"Также вчера, 6 апреля, в 15:40 враг совершил артиллерийский обстрел Куцурубской общины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали пять мирных жителей.

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