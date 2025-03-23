В Киеве завершается отопительный сезон: названа дата

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Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, такое решение городские власти приняли, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления, а также руководствуясь необходимостью рационального использования природного газа.

"Следовательно, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания же заведений социальной сферы - медучреждения, детсады, школы и другие, будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что по сравнению с прошлым годом отопление в этом году выключается на несколько дней раньше, поскольку это позволяет температура воздуха.

Как известно, централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и завершение работы требуется около недели.

Напомним, в Украине еще на прошлой неделе стартовала подготовка к завершению отопительного сезона. В некоторых регионах тепло уже перестали подавать.