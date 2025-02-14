Самоубийство на автовокзале в Николаеве: мужчина взорвал себя гранатой
В пятницу, 14 февраля, около 10:00 в Николаеве вблизи междугороднего автовокзала неизвестный мужчина совершил самоубийство, взорвав гранату
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.
По предварительным данным, 41-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав гранату. Кроме него, больше никто не пострадал.
Специалисты взрывотехнической службы изъяли с места происшествия обломки от гранаты РГД-5.
В ходе проверки вещей погибшего – других взрывоопасных предметов не обнаружено.
Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического события и происхождение боеприпаса.
Напомним, в четверг, 13 февраля, в здании Хмельницкого ТЦК и СП гражданин совершил самоубийство , перерезав себе горло канцелярским ножом.
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