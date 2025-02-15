Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, 37 – локационно потеряны
В ночь на 15 февраля российские войска выпустили по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, еще 37 – были локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что враг запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – Крым.
Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Напомним, в результате ночной атаки 14 февраля в Фастовском районе Киевщины загорелись складские помещения полиграфии.