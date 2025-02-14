Инцидент в частном детском саду на Киевщине: полиция открыла уголовное производство
В четверг, 13 февраля, в Броварах в полицию обратились представители службы по делам детей, о том, что в одном из детсадов города на площадке воспитательница дергает и поднимает за одежду ребенка
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На месте полицейские выяснили, что женщина недавно устроилась на работу воспитателем в частный центр дошкольного развития. Во время прогулки она вывела детей на детскую площадку и принялась брать 5-летнего мальчика за одежду и приказывать ему сесть, при этом ребенок громко кричал.
Директор центра сразу сообщила родителям ребенка о случившемся.
Открыто уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровью детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины). Расследование продолжается.
Напомним, в декабре в Киеве в частном детсаду 2-летний ребенок получил тяжелые травмы.