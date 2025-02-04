Избиение школьницы в Николаевской области: двум девушкам объявили подозрение

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В Южноукраинске девушки-подростки из-за неприязненных личных отношений избили 14-летнюю школьницу и снимали свои действия на телефон

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Следователи сообщили о подозрении двум фигуранткам 16 и 17 лет – по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Девушкам грозит до шести лет заключения.

В отношении третьей участницы, которая на момент совершения избиения не достигла возраста уголовной ответственности, следователи направят в суд ходатайство о применении принудительной меры воспитательного характера.

Напомним, происшествие случилось в сентябре прошлого года. Трое знакомых между собой девушек в возрасте 14 и по 16 лет в местном парке в присутствии других подростков несколько раз нанесли удары по голове 14-летней пострадавшей (ранее в полиции сообщали про май и другой возраст пострадавшей, информацию уточнили).

В то время ни свидетели происшествия, ни родители потерпевшей в полицию не обращались.

Заявление от местной жительницы о избиении дочери поступило в полицию 28 января. По словам заявительницы, об происшествии она узнала от учителя, которая обнаружила указанное видео в телефоне одного из учеников.