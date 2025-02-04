Побиття школярки на Миколаївщині: двом дівчатам оголосили підозру

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У Південноукраїнську дівчата-підлітки через неприязні особисті стосунки побили 14-річну школярку та знімали свої дії на телефон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Слідчі повідомили про підозру двом фігуранткам 16 та 17 років – за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Дівчатам загрожує до шести років ув’язнення.

Відносно третьої учасниці події, яка на момент вчинення побиття не досягла віку кримінальної відповідальності, слідчі направлять до суду клопотання про застосування примусового заходу виховного характеру.

Нагадаємо, подія сталася торік у вересні минулого року. Троє знайомих між собою дівчат віком 14 та по 16 років у місцевому парку у присутності інших підлітків декілька разів завдали ударів по голові 14-річній постраждалій (раніше в поліції повідомляли про травень та інший вік постраждалої, інформацію уточнили).

На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої до поліції не зверталися.

Заява від місцевої мешканки про побиття доньки надійшла до поліції 28 січня. Зі слів заявниці, про подію вона дізналась від вчителя, яка виявила вказане відео у телефоні одного з учнів.