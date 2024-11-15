В Николаевской области два человека отравились грибами

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К вечеру 13 ноября в больницу Первомайска с интервалом в несколько часов доставили двух человек с отравлением грибами

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Как выяснилось, данные эпизоды не связаны между собой. Первый пострадавший 22-летний парень собирал грибы в лесу в селе Екатеринка Первомайского района, и после употребления их в пищу на следующий день почувствовал ухудшение самочувствия.

Второй 62-летний мужчина вышел на тихую охоту в селе Лукановка, а уже на следующий день, после пробования "добычи", ему стало плохо. Однако к медикам он обратился через несколько дней.

Сейчас оба пострадавших находятся в реанимационном отделении. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Медики оказывают больным необходимую помощь.

Напомним, 4 ноября в Николаевской области после употребления грибов попал в больницу 73-летний мужчина.