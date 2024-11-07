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В Баштанском районе Николаевской области был обнаружен новый случай африканской чумы свиней. На территории балки у села Покровка нашли трупы свиней

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает RegioNews.

Специалисты исследовали остатки свиней и подтвердили африканскую чуму. Был утвержден план мер по предотвращению распространения АЧС, а также определены границы эпизоотического очага.

Эпизоотическим очагом является территория балки в 2 километрах от села Покровка Баштанского района.

В зону защиты в радиусе 5 километров от эпизоотического очага вошли такие населенные села: Покровка, Павловка, Новолазаровка, Копани Казанковской громады, а также территория охотничьих угодий Казанковского охотничье-рыбацкого хозяйства.

Напомним, во Львовской области начали расследование по факту незаконной охоты на зубров, которые занесены в Красную книгу Украины.