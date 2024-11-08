Генерал Марченко сообщил о своем увольнении со службы

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Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко уволился со службы

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Свое сообщение генерал проиллюстрировал снимком в больничной койке под капельницей.

"Никакие испытания врага, никакое давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни", - написал он.

Марченко добавил, что проходит сейчас необходимое лечение и отметил, что служба в армии "всегда требует жертвовать здоровьем".

Он также сообщил, что запустил Благотворительный Фонд Дмитрия Марченко/Marchenko Foundation, который также будет работать ради победы.

Как известно, генерал-майор Дмитрий Марченко недели после начала полномасштабной войны отвечал за оборону Николаева и всего Южнобугского направления.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Новым командующим стал бригадный генерал Андрей Гнатов.