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06 ноября 2024, 11:35

Сырский объяснил, почему ВСУ начали наступательную операцию на Курщине

06 ноября 2024, 11:35
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фото: t.me/osirskiy
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В мае 2024 года разведка подтвердила намерение наступления РФ на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на Севере Украины. Силы обороны совершили превентивный шаг и перенесли боевые действия на территорию России

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

По его словам, штурмовые действия России должны были стать продолжением операции на Харьковском направлении.

"Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с перенесением боевых действий на территорию противника в Курской области", - пояснил Александр Сырский.

Он добавил, что РФ стремится к тому, чтобы украинские войска вышли из Курщины. Враг сосредоточил около 45 тысяч военных, пытаясь увеличить их количество. Собственных войск у РФ на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи.

"Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на Севере Украины в Сумской области. Однако Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что за проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отметили около 2000 украинских воинов.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина об оцеплении украинских войск на Курщине.

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