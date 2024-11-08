Генерал Марченко повідомив про своє звільнення зі служби

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Начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко звільнився зі служби

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Свій допис генерал проілюстрував знімком у лікарняному ліжку під крапельницею.

"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті", - написав він.

Марченко додав, що проходить зараз необхідне лікування, та зазначив, що служба у війську "завжди вимагає жертвувати здоров'ям".

Він також повідомив, що запустив Благодійний Фонд Дмитра Марченка/Marchenko Foundation, який також буде працювати заради перемоги.

Як відомо, генерал-майор Дмитро Марченко тижні після початку повномасштабної війни відповідав за оборону Миколаєва та всього Південнобузького напряму.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Новим командувачем став бригадний генерал Андрій Гнатов.