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31 октября 2024, 12:58

Баканов в начале полномасштабной войны устроил сына на работу в СБУ, — СМИ

31 октября 2024, 12:58
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фото: wikimedia.org
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Бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов в первые недели полномасштабного вторжения пристроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ. Он продолжает работу в спецслужбе и сегодня

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", передает RegioNews.

По информации источников, в начале полномасштабного вторжения Баканов пристроил своего сына Артура Лазаренко (носит фамилию матери) на работу в СБУ. Он, как и отец, стал лейтенантом и служит в 6-м управлении департамента контрразведки СБУ.

Согласно функционалу, в этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

Баканов в телефонном разговоре сначала отказался от объяснений, как сын попал на работу в СБУ. Заявил, что не хочет раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны". Однако со временем прислал редакции сообщение, что Артур Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности, его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. А с марта 2022 года, по словам Баканова, он присоединился к рядам ВСУ и "на сегодня выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий".

СБУ подтвердила, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года, когда возглавлял Службу Иван Баканов. Парень был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта. При этом в СБУ отмечают, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в законодательстве.

Напомним, Иван Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с августа 2019 по июль 2022 года.

В 2023 году стало известно, что бывший глава СБУ Иван Баканов сдал экзамены, прошел стажировку и получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавщины.

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