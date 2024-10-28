В трех областях врачи ВВК зарабатывали на уклонистах: среди задержанных – психиатр с паспортом РФ

фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности и Нацполиции ликвидировали еще шесть схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Так, в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях задержали организаторов сделок. Среди них – врачи-чиновники ВВК и врачебно-консультативных комиссий (ВКК).

За деньги фигуранты помогали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных медицинских документов или бежать за границу в обход пунктов пропуска.

Стоимость "услуги" составляла от 2 до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда и разновидности "схемы".

Во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала заведующую отделением областной психиатрической больницы, которая продавала уклонистам медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Фигурантку задержали с поличным во время передачи новой суммы взятки. При обыске у ее сообщника, представителя ВКК, врача-психиатра, обнаружен российский паспорт и боевая граната Ф-1.

Кроме этого, во Львове разоблачили руководитель отделения местной больницы и задержали заместителя руководителя одного из военных медцентров, которые подделывали диагнозы для "списания" по военному учету.

Также правоохранители задержали чиновника одной из воинских частей региона, который за деньги обещал уклончанам бронирование из-за личных связей в ТЦК.

В Черкасской области подозрение получил еще член ВВК – врач-психиатр одной из местных больниц. Чиновник принимал взятки за фиктивную постановку потенциальных призывников на психучет во избежание мобилизации.

На Закарпатье разоблачили инспектора пограничного отряда, который продавал уклонистам "маршруты" побега в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

"Продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделкам. Злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет заключения с конфискацией имущества", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение 46-летнему директору благотворительной организации из Львова по факту создания схемы незаконной переправки мужчин через границу.