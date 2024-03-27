В Николаеве ранены шесть человек в результате ракетного удара, — ОВА

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Российские войска днем 27 марта ударили по Николаеву по баллистическому вооружению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Пока известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии", - написал Ким.

В 14.17 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического поражения в ряде областей. Тогда же россияне ударили по Николаеву. Там во время тревоги раздались взрывы.

Ранее сообщалось, что мэр города Александр Сенкевич заявил, что по Николаеву ударили баллистикой.