Враг ударил беспилотником по ТРЦ в центре Сум: есть раненые
В пятницу, 16 октября, около 09:00 российские войска нанесли удар по Сумам
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.
Враг попал беспилотником, предварительно типа "Молния", по торгово-развлекательному центру в центре города.
В результате попадания повреждено остекление здания. Предварительно, пострадали два человека, их данные и состояние уточняются.
На месте работают профильные службы, последствия вражеской атаки устанавливаются.
Напомним, утром 16 октября российские войска совершили атаку беспилотниками по Харькову. Погибли три человека, еще семеро получили ранения.
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