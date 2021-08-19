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19 августа 2021, 13:59 1173

На Кировоградщине в колодце нашли мертвую девушку

19 августа 2021, 13:59 1173
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Фото из открытых источников
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В селе Бобринце в Кировоградской области нашли мертвой в заброшенном колодце 16-летнюю девушку, которая в ночь на 15 августа ушла из дома

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Кировоградской области, пишет RegioNews.

"18 августа в результате поисковых мероприятий тело разыскиваемого несовершеннолетнего лица с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции области, следствия и оперативных служб аппарата управления, кинологи и эксперты.

Напомним, что на Киевщине 18-летнюю беременную девушку подозревают в убийстве матери.

Украина

 
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