На Кировоградщине в колодце нашли мертвую девушку
В селе Бобринце в Кировоградской области нашли мертвой в заброшенном колодце 16-летнюю девушку, которая в ночь на 15 августа ушла из дома
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Кировоградской области, пишет RegioNews.
"18 августа в результате поисковых мероприятий тело разыскиваемого несовершеннолетнего лица с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство Главного управления полиции области, следствия и оперативных служб аппарата управления, кинологи и эксперты.
Напомним, что на Киевщине 18-летнюю беременную девушку подозревают в убийстве матери.