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16 августа 2021, 14:58 376

В Николаеве столкнулись автомобиль и мотоцикл, погиб мужчина

16 августа 2021, 14:58 376
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Фото из открытых источников
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В Николаеве 15 августа на перекрестке проспектов Богоявленский и Корабелов произошло ДТП: столкнулись автомобиль Ford Focus и мотоцикл Aprilia

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Николаевской области.

Мотоциклист с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу. Однако сегодня утром 47-летний мужчина скончался.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что причинили тяжелое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Напомним, накануне также на Львовщине в ДТП пострадали шесть человек, среди них - дети.

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