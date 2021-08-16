У Миколаєві зіткнулися автівка й мотоцикл, загинув чоловік

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У Миколаєві 15 серпня на перехресті проспектів Богоявленський та Корабелів сталася ДТП: зіткнулися автомобіль Ford Focus та мотоцикл Aprilia

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Миколаївської області.

Мотоцикліст із тяжкими тілесними ушкодженнями був доправлений до лікарні. Однак сьогодні вранці 47-річний чоловік помер.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, напередодні також на Львівщині у ДТП постраждали шестеро людей, серед них - діти.